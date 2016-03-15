ГРУ, ВДВ, морская пехота: в СБУ рассказали, сколько военных России орудуют на Донбассе

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что на захваченной территории Донбасса орудуют около шести тысяч кадровых военнослужащих РФ.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

В то же время в Twitter-аккаунте спецслужбы уточнили, что на востоке нашей страны воюют элитные российские подразделения.

"…кадровые военные спецназа ГРУ, ВДВ, морская пехота, мотострелки, танкисты и артиллеристы", — отметили силовики.

На Донбасі воюють елітні російські підрозділи – кадрові військові спецназу ГРУ, ВДВ, морська піхота, мотострілки, танкісти та артилеристи — СБ України (@ServiceSsu) 15 березня 2016 р.

Напомним, ранее Александр Ткачук сообщил, что с начала боевых действий на востоке украинского государства погибли более 1,6 тыс. российских военнослужащих. Ознакомиться с его данными можно здесь.