Нуланд раскрыла, когда Украина может вернуть контроль над границей на Донбассе

Успех в переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины и реализации Минских соглашений должен способствовать возвращению Украине контроля над украино-российской границей на Донбассе до конца года.

Об этом заявила помощник секретаря Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передает УНИАН.

Об этом она сказала во время слушаний в комитете Сената США на тему: "Украинские реформы — два года после революции на Майдане и российского вторжения".

Нуланд подчеркнула, что если все стороны будут иметь волю и прилагать необходимые усилия, то "2016-й год может стать поворотным моментом для Украины".

"Если ситуация с безопасностью на Донбассе в ближайшие дни сможет улучшиться, если заложники будут возвращены, если стороны смогут завершить переговоры относительно избирательных модальностей и по другим политическим вопросам, - мы сможем увидеть легитимно избранных лидеров на Донбассе до осени, отвод российских сил и техники, а затем возвращение Украине суверенитета над ее границей до конца года", — сказала Нуланд.

Вместе с тем она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Украиной в вопросе выполнения ее части Минских договоренностей, а также сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить силу введенных ранее санкции против РФ, пока Россия в полном объеме не выполнит свою часть обязательств Минских соглашений.

"И, несомненно, санкции против Крыма должны оставаться действующими до тех пор, пока Кремль будет навязывать свою волю на эту часть украинской земли", — подчеркнула Нуланд.

Напомним, ранее сообщалось, что у Украины есть доказательства пересечения границы новейшей российской техникой и военными.