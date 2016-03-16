Под Мариуполем наши воины отразили две атаки диверсантов: горячо было и вблизи Донецка

В зоне проведения АТО после относительного затишья и уменьшения количества обстрелов в течение дня, с наступлением сумерек и до полуночи боевики усилили обстрелы позиций сил АТО. Под Мариуполем благодаря решительным действиям украинских бойцов враг, получив адекватный ответ, потаясь проникнуть на нашу территорию.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

По данным военных, на Мариупольском направлении под огнем террористов оказались опорные пункты вблизи Широкино. Здесь дважды российские террористы пытались проникнуть на подконтрольную силам АТО территорию.

"В 10.00 и около 17.00 после минометных обстрелов российские террористы в составе ДРГ пытались проникнуть между опорными пунктами на подконтрольную силам АТО территорию. Но благодаря умелым и решительным действиям украинских бойцов враг, получив адекватный ответ, от своих преступных намерений отказался", — отметили в штабе.

Также в эпицентре событий за прошедшие сутки были позиции ВСУ возле Новотроицкого, Зайцево и Троицкого.

"Нарушая существующие Минские соглашения, российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм и выпустили при этом около 100 мин", — говорится в сообщении.

По позициям украинских сил вблизи Авдеевки, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты рядом с Новгородским и Луганским также обстреливались еще и с БМП.

Также боевики открывали неприцельный огонь из минометов калибра 82 мм, зениток, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по укреплениям вблизи Авдеевки, Новгородского, Невельского и Опытного, пытаясь спровоцировать ответный огонь.

В полночь обстрелы позиций ВСУ прекратились.

Ранее в штабе АТО отмечали, что в зоне АТО на Донбассе обстановка обострилась, боевики снова применили тяжелое вооружение, на этот раз танки.

Видео: Військове телебачення України