Из Сирии на Донбасс: российские наемники могут пополнить банды боевиков ДНР/ЛНР

Банды террористов на Донбассе могут быть усилены наемниками из числа подразделений армии РФ, которые выводятся из Сирии.

Об этом заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Цензор".

"В подразделениях ДНР и ЛНР, в 101, 102 так называемых армейских корпусов некомплект. В среднем неудокомплектование личного состава у них порядка 30%, не меньше. В некоторых подразделениях некомплект достигает 60%", — отметил он.

По словам Тымчука, террористы ДНР пытались создать штатные структуры по примеру российской армии, но им не удалось их элементарно укомплектовать.

"Главари ДНР буквально пару дней назад на совещании по поводу мобилизационных мероприятий поставили задачу обращать внимание на рабочих тех предприятий, которые сейчас практически не работают. То есть, на людей, которые остались без заработка, чтобы их тащили в войска", — заявил Тымчук, добавив, что если бы такие люди хотели воевать, то уже давно были бы в рядах боевиков.

"Поэтому они (главари боевиков — ред.) видят только выход за счет наращивания наемников из России", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперты высказали опасение, что, отказавшись от сирийской военной кампании, Россия начнет "принуждать" Украину к миру и дружбе военными методами.