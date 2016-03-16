У Порошенко объяснили, почему Путин боится применить авиацию на Донбассе

Если Россия применит авиацию на территории Донбасса, она будет признана стороной конфликта.

Такое мнение высказал руководитель пресс-службы АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает канал "112 Украина".

"Что касается войск, выводимых из Сирии Россией. Это был воздушный компонент. Если вы хотите знать, повлияет ли это на события на Донбассе, то это может не повлиять, поскольку 85% действий, которые происходили в Сирии со стороны РФ, это именно воздушные операции. У нас на территории Донбасса воздушные операции не проводятся. Если, не дай Бог, РФ применит авиацию, она сразу автоматически будет признана стороной конфликта. Совбез ООН тут же соберется в онлайн режиме на экстренное заседание и РФ тут же будет устранена, как член Совбеза ООН от голосования и тогда станет возможным введение международного миротворческого контингента на территорию Украины", — заявил он.

По его словам, именно этого опасается президент РФ Владимир Путин.

"Те танки и обслуга, которая была в Сирии не является многочисленной и не могла бы изменить баланс сил на Донбассе, поскольку они уже там устали и на Донбасс не очень хотят ехать. У нас уже есть информация, что на Донбасс направляли ранее батальонные группы, то сейчас это ротно-тактические группы. Не очень много желает уже ехать. Такая информация и от разведки, русские офицеры задают вопрос, что это военные преступления и отказываются воевать на Донбассе", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что банды террористов на Донбассе могут быть усилены наемниками из числа подразделение армии РФ, которые выводятся из Сирии.