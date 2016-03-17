В России отмалчиваются, где прячут беглого Януковича — Интерпол

Россия блокирует все запросы об экстрадиции беглого экс-президента Виктора Януковича и официально не признает, что он находится на ее территории.

Об этом сообщил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает "Громадське".

"Мы неоднократно обращались и сообщали конкретные адреса, но никакой реакции с российской стороны нет", — сказал он.

Касаясь снятия Интерполом Януковича с розыска якобы ввиду политических мотивов, то Неволя отметил, что сейчас все запросы из Украины и России мониторятся очень тщательно, так как подается много обжалований.

Отмечается, что сейчас дело Януковича рассматривает специальная комиссия Интерпола, и на время проверки его карточку убрали с сайта организации.

Вместе с тем, представитель Украинского бюро Интерпола отметил, что ближайшее заседание такой комиссии должно состояться в конце месяца, и именно на этом заседании может решиться вопрос о розыске украинских экс-чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против Янковича и "семьи".