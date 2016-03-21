Судилище в Донецке: сегодня летчице Савченко начнут выносить приговор

Сегодня, 21 марта, в 11:00 в Донецком горсуде Ростовской области начнется вынесение приговора народному депутату Украины, летчице Надежде Савченко.

Об этом сообщает Укринформ.

Ожидается, что оглашение приговора затянется и на вторник, 22 марта, однако будет приговор оправдательным или обвинительным, станет известно уже в первый день.

По российским законам выслушивать приговор нужно стоя. Савченко готовится к этому испытанию. После многочисленных и изнурительных голодовок у нее ухудшилось здоровье. Болят ноги, особенно левая, что очевидно связано с проблемами в почках.

В связи с авиакатастрофой 19 марта аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт до 21 марта. Поэтому политики, журналисты, общественные деятели и адвокаты добираются в Ростовскую область разными видами транспорта. Адвокат Николай Полозов сообщал, что одна группа в полном составе не была пропущена через украинско-российскую границу. Также, по словам адвоката Марка Фейгина, поступает информация, что в понедельник-вторник прокремлевские организации готовят в Донецке провокации.

Напомним, российское следствие обвиняет Савченко по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Украинка все обвинения отвергает, а защита их опровергла. На самом деле, после захвата в плен боевиками она была переправлена на территорию России. Мировые лидеры призвали руководство России отпустить Савченко. В Европе и мире сейчас обсуждается санкционный "список Савченко" в отношении российских чиновников, в том числе высших. На 21-22 марта во всем мире планируется проведение Global Day #Free Savchenko.