"Кремлевская инквизиция" превращает людей в стадо бесправных рабов — брат Немцова

Приговор Савченко — очередной сакральный акт путинской государственной религии человеконенавистничества.
Нынешний российский режим искренне ненавидит людей, которые сохранили свое человеческое достоинство.
Об этом двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал на своей странице в Facebook.
"Некто Владимир Гундяев, откликающийся также на прозвище "патриарх Кирилл", недавно обрушил священный гнев на "ересь человекопоклонничества".
В государстве, где человекопоклонничество (то есть гуманизм) — ересь, человеконенавистничество — святая цель и высшее благо. Российская власть искренне ненавидит людей, сохранивших человеческое достоинство. Она считает преступниками и "еретиками" всех, из кого не удается вытравить личность, кого невозможно превратить в часть послушного стада бесправных человекообразных рабов.
Именно поэтому кремлевская инквизиция с таким упорством пытается уничтожить Надежду Савченко. Приговор ей — очередной сакральный акт путинской государственной религии человеконенавистничества", — написал Эйдман.
Напомним, ранее политолог объяснил причину, почему в России падает рейтинг Путина.