"Кремлевская инквизиция" превращает людей в стадо бесправных рабов — брат Немцова

Нынешний российский режим искренне ненавидит людей, которые сохранили свое человеческое достоинство.

Об этом двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал на своей странице в Facebook.

"Некто Владимир Гундяев, откликающийся также на прозвище "патриарх Кирилл", недавно обрушил священный гнев на "ересь человекопоклонничества".

В государстве, где человекопоклонничество (то есть гуманизм) — ересь, человеконенавистничество — святая цель и высшее благо. Российская власть искренне ненавидит людей, сохранивших человеческое достоинство. Она считает преступниками и "еретиками" всех, из кого не удается вытравить личность, кого невозможно превратить в часть послушного стада бесправных человекообразных рабов.

Именно поэтому кремлевская инквизиция с таким упорством пытается уничтожить Надежду Савченко. Приговор ей — очередной сакральный акт путинской государственной религии человеконенавистничества", — написал Эйдман.

Напомним, ранее политолог объяснил причину, почему в России падает рейтинг Путина.