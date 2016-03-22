СМИ назвали компромиссную кандидатуру на пост премьера вместо Яценюка

22 марта 2016, 14:16

Яценюк надеялся, что Яресько откажется возглавить Кабмин

Яценюк и Гройсман

В среду, 23 марта, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко внесет на рассмотрение руководства фракций бывшей коалиции кандидатуру нового премьера. Вероятнее всего, это будет нынешний спикер Владимир Гройсман.

Его кандидатура стала компромиссной после почти пяти недель кулуарных переговоров между командами президента и премьера в формате так называемой "стратегической семерки", сообщает "Украинская правда".

Несмотря на заявления о том, что Порошенко больше склоняется к технократической главе Минфина Наталье Яресько, ее кандидатуру одинаково не воспринимали ни в команде президента, ни в команде премьера Арсения Яценюка. Кроме того, последний надеялся, что она откажется возглавить Кабмин.

"Яресько сразу заявила, что не хочет видеть в правительстве условных Иванова, Петрова, Сидорова, сама формирует его состав, а 226 голосов — вообще не ее забота. Ну и куда это годится?" — рассказал УП собеседник в окружении Порошенко.

В издании утверждают, что Яресько устроила предварительный кастинг в свой будущий Кабмин и в довольно ультимативной форме заявила, с кем она работать не хотела бы. В "черный список" попал нынешний министр энергетики Владимир Демчишин, назначенный на должность по президентской квоте.

Отсюда следует, что Яресько менее компромиссная, контролируемая и понятная фигура для Порошенко. Переговоры о Яресько сошли "на нет" и после того, как "Самопоміч" отказалась возвращаться в коалицию под любого премьера и состав правительства. При этом заявив, что может поддержать кандидатуру Яресько, находясь в оппозиции.

Тогда в команде президента поспешили обвинить фракцию львовского мэра Андрея Садового в срыве технократической кандидатуры.

При желании в БПП могли бы отстаивать Яресько, пишет издание. "Ну хорошо. Мы продаем электорату идею технократического правительства. Но зачем мы это продаем друг другу. У нас за законопроекты голосуют фактически партии, прошедшие в парламент. И коалиционное соглашение писали партии. Не технократы!" — утверждает собеседник УП в окружении Порошенко, добавляя, что рано или поздно у парламента возник бы конфликт с технократическим правительством.

Поэтому для Порошенко и Яценюка куда более понятна кандидатура Гройсмана.

"Он даже попробовал предложить свой состав правительства. Хочет перетащить каких-то своих винницких, выступает против Ковальчука в качестве первого вице-премьера. Но будущий состав правительства ему уже рисуют", — говорит собеседник издания в окружении Порошенко.

"Гройсман не тот человек, который будет вычищать Кабмин от партийных назначенцев, бороться с олигархами. Он, скорее, быстро споется с ними, равно как и с командой НФ в Кабмине", — рассказал другой собеседник из президентской команды.

Напомним, в среду, 23 марта, Луценко должен на совете коалиции назвать новую кандидатуру премьера.

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