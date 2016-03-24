Генерал-разведчик объяснил, что может привести к массовым выступлениям россиян против Путина

Президент Владимир Путин и спецслужбы РФ так взяли под контроль всю жизнь россиян, что их массовые выступления могут начаться не ранее, чем через три-пять лет.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Путин за период своего правления сгенерировал мощную команду из числа представителей спецслужб, по сталинскому сценарию взявших под контроль все общество, экономику, безопасность, правопорядок и всю жизнь людей в России. Поэтому и он, и его соратники будут держаться до последнего", — считает генерал армии.

"При сценарии тотального контроля и даже имеющихся международных санкциях это может продолжаться долго — пять, семь и более лет. Даже при смене партнеров они будут обеспечивать существование этой системы и самого Путина", заметил экс-глава Службы внешней разведки.

"Только радикальное падение экономики, активизация социальной сферы и политических организаций может привести к массовым выступлениям. Но и такой сценарий предполагается не ранее, чем через три-пять лет", — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал армии заявил, что судьба беглого экс-президента Украины Виктора Януковича зависит от Путина.

Читайте больше на "Главреде": "Генерал-розвідник Микола Маломуж: Захід підтримує виконання Мінських угод у редакції Путіна".