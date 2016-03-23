Генерал-разведчик рассказал, что заставит Путина уйти с Донбасса

Президент Владимир Путин может уйти с украинского Донбасса, но для этого нужно объединить усилия ведущих государств мира.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Есть все предпосылки для того, чтобы Путин ушел с Донбасса. Но усилий украинского президента недостаточно — для этого необходимо объединить усилия мощнейших игроков мира: США, ЕС, Китая, Индии и других стран, которые определяют все мировые процессы. В этом формате Путин, исходя из угроз, которые могут возникнуть для России, уйдет с Донбасса", — говорит военный эксперт.

"За Крым он будет держаться, но в этом же переговорном процессе необходимо определить статус полуострова как отдельной международной территории, которая будет иметь экономическую экстерриториальность, и через форматы международного сотрудничества с Украиной и кооперационных связей по Крыму фактически вернуть его под экономический, энергетический, финансовый, а позже и геополитический контроль. И спустя несколько лет сами крымчане будут готовы не только юридически, но и фактически вернуться в Украину", — заметил экс-глава Службы внешней разведки.

В то же время он заметил, что, кроме российской агрессии, перед Украиной сегодня стоят и другие угрозы и вызовы.

"Кроме угрозы со стороны России, чрезвычайно мощная угроза внутренней дестабилизации под влиянием социальных проблем и политических движений пророссийской ориентации, что может привести к дестабилизации ситуации в стране. А это в худшем варианте может привести к распаду государства. В такой ситуации, по нашей информации, страны Европы готовы взять под контроль ряд территорий, населенных их гражданами: Закарпатье, Черновцы, частично Галичина", — рассказал генерал.

"Такие сценарии рассматриваются спецслужбами России и других стран мира, как крайние, но при самых негативных сценариях развития внутренней ситуации, они возможны. Но в Украине также уже созрели мощные общественные военные политические силы, которые готовы не допустить развития такого сценария", — подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал рассказал, что Путин и спецслужбы РФ так взяли под контроль всю жизнь россиян, что их массовые выступления против него могут начаться не ранее, чем через три-пять лет.

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