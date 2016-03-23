Порошенко призвал генсека ООН надавить на Россию для освобождения Савченко

В ходе телефонной беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном президент Украины Петр Порошенко призвал усилить давление на Россию, чтобы освободить украинскую летчицу, народного депутата Украины Надежду Савченко.

Стороны также скоординировали шаги для освобождения всех украинцев, которые незаконно находятся в России, передает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что, в соответствии с шестым пунктом Минских договоренностей, Россия должна освободить всех политических заключенных, которых незаконно удерживает на своей территории.

Порошенко и Пан Ги Мун подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе на основе выполнения Минских соглашений и договорились о встрече на следующей неделе во время визита главы Украинского государства в Вашингтон.

Также Порошенко призвал усилить давление на Россию для восстановления справедливости и освобождения незаконно осужденной в РФ украинской летчицы Надежды Савченко.

Президент назвал так называемый судебный процесс, который состоялся в российском Донецке, — судилищем.

"Украина никогда не признает решения этого суда", — заявил Порошенко.

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