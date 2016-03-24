В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В четверг, 24 марта, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 18 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что больше всего атак террористов зафиксировано на Донецком направлении.

"В районах населенных пунктов Опытное, Майорск, Зайцево и шахта Бутовка враг применил гранатометы и стрелковое оружие", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по опорным пунктам сил АТО возле Луганского противник открыл огонь из 120-мм минометов, а по защитникам Авдеевки наемники стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении тоже было неспокойно: под Марьинкой преступники шесть раз использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, также по нашим защитникам "работал" вражеский снайпер.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Видео: Військове телебачення України