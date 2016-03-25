В Конча-Заспе детский лагерь превратили в элитный поселок для Гелетея и других чиновников

В Конча-Заспе под Киевом на месте детского лагеря под видом реконструкции построили 50 домов, владельцами которых оказались экс- министр обороны Валерий Гелетей, судья Высшего хозяйственного суда, народный депутат и другие подобные лица.

По документам дома провели как детский оздоровительный комплекс, пишут журналисты проекта "Наші гроші".

15 лет назад на этом месте был детский лагерь завода ОАО "Киевгума". Впоследствии его купило ЗАО "Киевгума" под руководством Сергея Шевченко. "За сколько (продали. — Ред.) не помню, но это был 2001 год", — рассказал он. Более 9 га рекреационной земли под лагерем находились в коммунальной собственности, поэтому в 2003 году ЗАО "Киевгума" оформило землю в аренду "для обслуживания детского оздоровительного лагеря".

Вскоре владелец захотел превратить лагерь в "детский оздоровительный комплекс семейного типа". По словам Шевченко, пионерлагерь завода "Червоний гумовик" не эксплуатировали уже 10 лет, он его купил — и разработал проект реконструкции.

В 2004-м проект получил положительное заключение госэкспертизы, в 2008-м Государственная архитектурно-строительная инспекция дала разрешение на строительные работы. Их результатом стали 50 частных домов. Так называемый "Французский городок" получился вдвое больше за арендованный "Киевгумой" участок, поскольку забором сейчас огорожены еще и прилегающие 8 га леса ЛПХ "Конча-Заспа".

Сам Шевченко нарушений со своей стороны не видит. По его словам, все построено согласно утвержденному проекту и, по его заверениям, ни одно из зданий не является "жилым домом".

Но, несмотря на утверждение Шевченко, оказалось, что один из домов принадлежит экс-министру обороны, а сейчас руководителю Управления госохраны Валерию Гелетею. Его дом — один из первых на въезде в комплекс. Право собственности на этот дом Гелетей удостоверял через судебный иск в 2012 году, когда он не работал на госслужбе, а был вице-президентом "Авант-банка". Получить комментарий Гелетея журналистам не удалось.

Еще один дом с частным озером по договору дарения с октября 2013 года записан на Дарью Черновскую, дочь бывшего прокурора Киева Анатолия Мельника. Он всю жизнь служил в прокуратурах. Был замом Виктора Пшонки в ГПУ в 2011-м, год возглавлял столичную прокуратуру, с конца 2012 по 2014 год возглавлял Луганскую областную прокуратуру. После побега Виктора Януковича Мельник уволился по собственному желанию.

Домом на 360 кв. м владеет Неля Трунова, жена бывшего заместителя Анатолия Мельника в столичной прокуратуре, впоследствии Днепровского экологического прокурора и прокурора Одесской области.

Кроме того, по данным "Наших грошей", дом на 593 кв. м принадлежит судье Высшего хозсуда Ирине Кондратовой, отец которой Дмитрий Притыка 15 лет возглавлял тот же суд. Кондратова пояснила, что дом приобрела за средства от продажи доли в бизнесе, который имела еще до того, как стать судьей. О том, что это детский оздоровительный комплекс — якобы не знала.

В доме на 650 кв. м планирует поселиться нардеп Сергей Лабазюк ("Воля народа"). Имение он приобрел в 2014 году, указав в декларации покупку жилого дома за 2,3 млн грн.

А дом бизнесмена Арсена Демченко недавно арестовали в рамках уголовного дела, связанного с госзакупками "Укртрансгаза" в 2009 году.

Кроме того, недвижимость в так называемом "Французском городке" имеют:

— Галина Фаринник (550 кв. м), жена бывшего руководителя Главного следственного управления МВД Василия Фаринника.

— Елена Шелудченко и Ольга Троян (два дома по 580 кв. м), супруга и дочь экс-главы НАК "Нафтогаз" Владимира Шелудченко.

— Олег Рафальский (530 кв. м), сын Олега Рафальского, экс-заместителя председателя Администрации президента Сергея Левочкина.

— Наталья Запорожан (580 кв. м), супруга ректора Одесской медицинской академии Валерия Запорожана.