Порошенко хочет, чтобы миссия Совета Европы отследила в РФ ситуацию с украинскими заключенными

Президент Украины Петр Порошенко попросил Совет Европы направить в Российскую Федерацию специальную миссию для мониторинга ситуации с заключенными в России украинцами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко провел встречу с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом, в ходе которой призвал Комиссара СЕ способствовать освобождению Надежды Савченко и других удерживаемых в России политических заключенных.

"Уголовные преследования граждан Украины, которые незаконно находятся в России, являются политически мотивированными и противоречат общепринятым законодательным нормам и принципам. Эти дела имеют общие признаки, что свидетельствует о существовании очень опасной тенденции", — отметил Порошенко.

В частности, Порошенко обратился к Совету Европы с просьбой направить в Россию специальную миссию для осуществления мониторинга ситуации с заключенными в РФ гражданами Украины.

"Мы должны использовать все возможности, включая направление специальной миссии, для контроля за ситуацией с заключенными украинцами и ввести другие необходимые механизмы, в частности мониторинг России Европейским комитетом по предотвращению пыток", — отметил Порошенко.

В свою очередь Муйжниекс сообщил, что следит за ситуацией с Савченко и другим заключенным украинцами.

Сообщается, что Порошенко также отметил обеспокоенность украинской стороны притеснениями и похищениями крымских татар, в частности инициирование запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит всем нормам международного права.

"Обеспокоен ситуацией с попытками запретить Меджлис как экстремистскую организацию. Это может негативно повлиять на тысячи людей, которые будут ассоциироваться с экстремистами согласно российского законодательства и подвергаться гонениям", — отметил комиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал генсека ООН надавить на Россию для освобождения Савченко.