В пятницу, 25 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкционный список лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

"СНБО утвердил санкционный "Список Савченко-Сенцова", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко попросил Совет Европы направить в Российскую Федерацию специальную миссию для мониторинга ситуации с заключенными в России украинцами.