В МИД предупредили: в российской тюрьме состояние здоровья Савченко существенно ухудшилось

МИД Украины призывает Россию безотлагательно предоставить разрешение на посещение незаконно осужденной украинской летчицы и депутата Надежды Савченко украинскими медиками.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

В нем подчеркивается о существенном ухудшении состояния здоровья Савченко в результате продолжения российской стороной ее противоправного удержания.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением удержания незаконно осужденной российскими властями гражданки Украины Надежды Савченко, что обусловило значительное ухудшение состояния ее здоровья и представляет опасность жизни", — отмечается в заявлении МИД.

Также украинские дипломаты заявили, что возмущение вызывает безосновательный отказ российской стороны в разрешении на посещение Савченко квалифицированными украинскими врачами, что свидетельствует о попытке российских властей скрыть реальное состояние ее здоровья и ввести в заблуждение мировое сообщество относительно удовлетворительного самочувствия.

"В очередной раз заявляем, что при существующих условиях содержания незаконно осужденной Надежды Савченко ответственность за состояние здоровья и ее жизнь несет российская сторона", — подчеркнули в МИД.

Вместе с тем МИД обращается к российской стороне безотлагательно предоставить разрешение на посещение Савченко украинскими медиками и немедленно освободить ее, как это предусмотрено Минскими договоренностями, подписантом которых является также Российская Федерация.

"Призываем международное сообщество продолжить давление на Российскую Федерацию для сохранения жизни незаконно осужденной гражданки Украины Надежды Савченко и возвращения ее на Родину", — заявили украинские дипломаты.

Напомним, ранее Порошенко попросил Совет Европы направить в Российскую Федерациюспециальную миссию для мониторинга ситуации с заключенными в России украинцами.