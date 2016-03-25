У Путина проблему вокруг Савченко хотят решить "в тишине"

"Истерика" вокруг незаконно осуждённой в России украинской военнослужащей и нардепа Надежды Савченко осложняет решение, "в тишине такие дела решаются гораздо легче", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Право знать", которая выйдет завтра вечером на российском телеканале ТВЦ.

Песков заявил, что "тема Савченко" не ставилась во главу угла, но поднималась в ходе визитов в Москву министра иностранных дел Германии и госсекретаря США. "Эта тема затрагивалась", — сказал он, передает УНИАН.

По его словам, "в Киеве близкая к истерике экзальтация происходит", а также накручивается западное общественное мнение.

"Я бы отнес это к издержкам такой общей русофобской истерики, которая имеет место, причем это проявление никоем образом не способствует, а делает намного более затруднительным решение этой проблемы. В таком шуме такие темы не обсуждаются и никак не решаются", — сказал Песков.

"Пока ситуация по Савченко предельно простая и предельно понятная. Савченко является осужденной, у нее есть определенное количество дней на апелляцию, но от таковой она вроде бы отказалась. Далее все происходит в строгом соответствии с законом и законодательством РФ. Она будет отбывать срок. Иные решения, которые могут инициироваться или в Москве или могут предлагаться Москве, могут приниматься только главой государства, только президентом", — добавил он.

При этом он подчеркнул, что пока никаких решений нет. "Мы глубоко сожалеем, что такая истерика есть. Это делает решение этой проблемы гораздо более сложным процессом, в тишине такие дела решаются гораздо легче", — сказал Песков.

Напомним, ранее Порошенко попросил Совет Европы направить в Российскую Федерацию специальную миссию для мониторинга ситуации с заключенными в России украинцами.