Путин по Савченко решение пока не принимал: "будет отбывать срок"

26 марта 2016, 17:10

Песков считает, что решение вопроса по Савченко затрудняется "общей русофобской истерикой" Киева.

Надежда Савченко

Украинская летчица, нардеп Надежда Савченко, которая незаконно осуждена в России к 22 годам колонии, "является осужденной и будет отбывать срок". Президент РФ Владимир Путин никаких решений по ее делу пока не принимал.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в программе "Право знать!" телеканала ТВЦ.

"По Савченко ситуация для нас предельно простая и предельно понятная: Савченко является осужденной, а далее все происходит в соответствие с законом Российской Федерации. Она будет отбывать срок. Иные решения могут приниматься только главой государства. Пока таких решений нет", — сказал Песков.

Он также заявил, что решение вопроса относительно Савченко затрудняется "общей русофобской истерикой" Киева.

Говоря о визитах в Москву главы МИД Германии и госсекретаря США, Песков отметил, что "тема Савченко" не ставилась во главу угла, но поднималась.  По словам Пескова, "Керри не приехал для того, чтобы давить на Путина по поводу Савченко".

При этом Песков добавил, что в Киеве происходит "близкая к истерике экзальтация" и "накручивается западное общественное мнение".

"Я бы отнес это к издержкам такой общей русофобской истерики, которая имеет место, причем это проявление никоем образом не способствует, а делает намного более затруднительным решение этой проблемы. В таком шуме такие темы не обсуждаются и никак не решаются", —  заявил он.

"Это делает решение этой проблемы гораздо более сложным процессом, в тишине такие дела решаются гораздо легче", — сказал Песков.

Как известно, 26 марта Савченко вручили копию приговора и его письменный перевод на украинский язык.

Напомним, в Кремле признали, что судьбу Савченко может решить только Путин.

Больше по этой теме читайте в статье: Отсчет пошел: считаем часы до возвращения Савченко в Украину.

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