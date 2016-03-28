Обозреватель рассказал, как Турция будет действовать на нервы России в Черном море

С понедельника, 28 марта, и в течение недели турецкий флот и боевая авиация проведут учения в Черном и Мраморном морях.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

ВМС Турции начинают сегодня (по 5 апреля) в Черном и Мраморном морях учения "Морская звезда" (Deniz Yıldızı-2016) при участии ВВС и береговой охраны. В рамках учений корабли Турции зайдут в нашу Одессу, а также в Варну, Констанцу и Батуми, пишет политолог.

Учения будут максимально приближенные к боевым, с использованием новейших военных технологий. Стратегическое сотрудничество Украины и Турции началось. С нетерпением ждем Sea Breeze 2016 — ежегодные крупнейшие учения Украина—НАТО, замечает обозреватель.

Он напомнил, что папа римский Франциск в послании к празднику Пасхи пожелал скорейшего окончания войны в Украине, а немецкая компания Vogt Medical Vertrieb построит завод по производству медицинских расходных материалов в Черкассах.

"Может, это банально и приелось, но нам нужно помогать и поддерживать нашу Армию и наших защитников. Без их ежедневного подвига все теряет смысл", — добавил Олег Пономарь.

Напомним, двумя неделями ранее, 16 марта, в третью годовщину аннексии Крыма, Россия начала военные учения на полуострове, а также на Северном Кавказе, на базах в Южной Осетии, Армении, Абхазии.