У Порошенко назвали кандидатов в правительство Гройсмана: опубликован список — СМИ

В Администрации президента представили вероятный список кандидатов в правительство Владимира Гройсмана.

На то, что она предварительная, указывает, в частности, статус Виталия Ковальчука, передает LB.ua.

Отмечается, что Ковальчук, согласно новым договоренностям, может занять должность первого вице-премьера. По собственной информации издания, Гройсман не против вице-премьерства Ковальчука, но лишь при условии, что он не будет наделен реальными полномочиями.

Вместе с тем, по имеющимся сведениям, ключевые посты предлагается распределить следующим образом:

вице-премьер — министр экономики Борис Ложкин. Его кандидатура до сих пор является ключевой, несмотря на то, что он сам заявил о намерении отказаться от работы в правительстве. Если же Ложкин свое согласие все-таки не даст, его может заменить Александр Шлапак;

первый вице-премьер — Виталий Ковальчук;

вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам — Павел Розенко;

вице-премьер по евроинтеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Министерство АПК — Тарас Кутовой;

Министерство финансов — Иван Миклош (однако, приняв обязательное гражданство Украины, он теряет — согласно местному законодательству — словацкое);

Министерство инфраструктуры — закрепили за "Народным фронтом";

Министерство социальной политики — Андрей Рева, заместитель мэра Винницы по соцполитике;

Министерство энергетики и угольной промышленности — среди кандидатов — Владимир Демчишин, Игорь Насалик, Юлия Ковалив (нынешний зам Абромавичуса);

МВД — Арсен Аваков;

Министерство юстиции — Павел Петренко;

Министерство информации — Юрий Стець;

Министерство культуры — Евгений Нищук;

Министерство здравоохранения — Дмитрий Шимкив;

Министерство образования — Лилия Гриневич;

Министерство экологии и природных ресурсов — закреплено за "Батькивщиной";

Государственная фискальная служба — Нина Южанина;

председатель ВР — Андрей Парубий;

первый вице-спикер — Ирина Геращенко.

Также сообщается, что Олег Ляшко может войти в коалицию лишь при условии, что ему отдадут пост спикера парламента, против чего категорически выступает "Народный фронт".

Сам же Арсений Яценюк ожидает визит Президента Петра Порошенко в США (30 марта — 1 апреля), где, как предполагают в НФ, ему посоветуют сохранить ныне существующую конструкцию.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы Гройсмана стать премьером, и насколько эффективным он будет на этой должности.