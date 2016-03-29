"Батьківщина" поддержала программу сотрудничества с МВФ — нардеп

"Народный фронт" приветствует решение фракции "Батьківщина" вернуться в коалицию и выполнять программу МВФ.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, выступая с парламентской трибуны.

"Мы приветствуем решение фракции "Батьківщина" вернуться и выполнять программу МВФ", — сказал он.

"Считаем это свидетельством поддержки программы действий этого правительства и поддержки следующего правительства в шагах реформ, согласованных с МВФ и нашими западными партнерами", — подчеркнул Бурбак.

Как известно, сегодня в 12:00 должно состояться учредительное собрание коалиции, инициированное фракцией "Народный фронт", при участии фракций "Блок Петра Порошенко" и "Батьківщини".