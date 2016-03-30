Раненые диверсанты, погибшие минеры: разведка сообщила о новых потерях РФ под Авдеевкой

Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях "1-го армейского корпуса" ВС РФ, участвующих в боестолкновениях в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, 27 марта при выходе в составе диверсионно-разведывательной группы получили ранения четыре российских военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка).

А уже 28 марта при минировании местности в результате неосторожного обращения с минно-взрывными средствами погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих из 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк).

Напомним, после активизации попыток боевиков ДНР и российских военных отбить Ясиноватскую развязку, за пять дней в РФ вывезли тела 60 оккупантов.