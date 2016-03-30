Бунт в Горловке: боевики грозят убить российского генерала за бездарное командование

Откомандированный из России на Донбасс для командования боевиками генерал-майор ВС РФ Игорь Тимофеев был обвинен в безжалостном отношении к подчиненным.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка сообщила, что после активных боевых действий отмечаются очередные факты открытого неповиновения в подразделениях "1-го армейского корпуса" ВС РФ, действующих в районе Зайцево Донецкой области.

28 марта военнослужащие 2-го батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) отказались занять передовые позиции и угрожали убить командира бригады генерал-майора Тимофеева за безжалостное отношение к подчиненным и бездарное командование.

Напомним, 26 марта, под Авдеевкой боевики ДНР отказались от боевого выхода в составе диверсионно-разведывательной группы. Бунт поднял "разведвзвод 1-го батальона 3 омсбр" 1 АК.