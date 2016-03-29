Военный эксперт назвал главную цель Кремля на Донбассе

Активизация боевых действий на востоке Украины не вызвана желанием России захватить новые территории на Донбассе, а является попыткой вынудить Запад пойти на компромисс с РФ.

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал в комментарии "Главреду".

"Вряд ли захват новых территорий сегодня является целью Кремля, а, соответственно, и той группировки, которая воюет против украинских сил обороны на востоке. Сегодня тактика ведения войны низкой интенсивности нацелена на создание российско-террористическими группировками ситуации наибольшего поражения живой силы, техники, чтобы, таким образом, доказать свои преимущества, и выставлять в качестве предмета торга ведение или не ведение боевых действий. Поэтому не думаю, что речь будет идти о захвате новых территорий. Хотя в качестве тактической цели — это может быть, не могу это исключить", — заметил военный эксперт.

"Но, в целом, сегодня цель Кремля намного более существенная, чем просто территории на востоке Украины. Он стремится вынудить Запад пойти на компромисс и отказаться от Украины, а также пытается изменить строй Украины, внедрить в ее власть свои политические элементы. Это сегодня главная цель Кремля, который понимает, что масштабная военная операция не будет действенной в нынешних условиях и не поможет добиться его главной цели", — подчеркнул директор ЦИАКР.

В то же время Валентин Бадрак заметил, что не думает, что бои будут вестись только по отдельным направлениям: "Хотя террористические группировки могут выбирать какие-то направления как отдельные участки действий, но эти участки могут внезапно меняться, а, соответственно, направления, по которым будут вестись бои, могут иметь весьма широкий диапазон — фактически по всей линии противостояния".

Напомним, ранее военный эксперт объяснил стратегию Кремля на Донбассе, заметив, что вооруженные атаки, обстрелы и нападения — лишь дополнительный фактор давления на Украину.