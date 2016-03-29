Мы готовы передать власть конституционной коалиции и новому правительству — Сюмар

29 марта 2016, 16:27

Рада не может долго быть недееспособной, а Кабмин — недоукомплектованным.

Виктория Сюмар

Фракция "Народного фронта" призывает "Блок Петра Порошенко" как можно быстрее обеспечить формирование коалиции, подписать приложение к коалиционному соглашению и уже в субботу, воскресенье или понедельник провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы проголосовать кадровые решения. Это позволит наконец-то разрешить тот политический кризис, который был создан не "Народным фронтом".

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

"Ради этого мы готовы ко всем решениям, надо просто работать. Еще раз повторяю, что никто за власть не держится. Поэтому призываем наших партнеров вернуться в зал и провести собрание коалиции, показать 226 голосов, договориться о приложении к коалиционному соглашению, программе действий правительства и в отношении тех людей, которые будут ее выполнять, то есть о составе Кабинета министров. И уже в ближайшее время все эти решения проголосовать", — подчеркнула она.

Кроме того, Виктория Сюмар объявила принципы, на которых "Народный фронт" готов формировать новую коалицию.

По ее словам, базовое условие фракции "Народный фронт" во время наработки текста нового коалиционного соглашения или приложения к предварительному соглашению — это продолжение курса правительства, возглавляемого Арсением Яценюком.

"Речь идет о ключевых базовых вещах, а именно: евроинтеграция, продолжение сотрудничества с нашими международными партнерами, усиление обороноспособности, продолжение реформы национальной полиции. Далее — прозрачный энергосектор, прозрачная приватизация, назначение руководителей госпредприятий на прозрачных конкурсах, реформа таможни, включая проведение прозрачных конкурсов на занятие должностей с участием иностранцев", — заявила она.

Кроме того, как отметила Сюмар, необходимо продолжить реформу госслужбы, чтобы все госслужащие выбирались на открытых прозрачных конкурсах.

"Все эти вещи мы хотим сейчас дописать в коалиционное соглашение или в приложение к соглашению. Алгоритм наших действий очень прост: собрание коалиции, понимание, сколько депутатов готовы сегодня подтвердить свои подписи под новым коалиционным соглашением и то, что у нас есть сегодня такая коалиция под нового премьера. Далее — приложение к соглашению с позициями, которые разделяют абсолютно все фракции", — объяснила депутат.

Кроме того, она добавила, что редакционная группа просмотреть текст старого коалиционного соглашения и исключить из него неактуальны пункты, поскольку многие из них уже были выполнены.

Сюмар также заявила, что фракция "Народный фронт" будет инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно состояться с участием президента Петра Порошенко после его возвращения из США, то есть уже в ближайшую субботу, воскресенье или понедельник.

"Сегодня для нас важно присутствие президента страны для того, чтобы гарантировать стабильность всей системы власти в Украине. Потому что систему разбалансированности и краха, которая началась после искусственно созданного нашими партнерами кризиса, надо завершать. Люди устали, парламент не может быть так долго недееспособным, исполнительная власть и правительство не могут быть недоукомплектованными, страна во время войны не может быть неуправляемой", — заявила заместитель председателя фракции.

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