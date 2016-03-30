"Прыжки лягушки" на Донбассе: военный эксперт рассказал об американской тактике сил АТО

30 марта 2016, 01:23

ВСУ нужно найти свою "Курскую дугу" и "Сталинградскую битву", чтобы произошел перелом в войне, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко

Украинские военные применяют в зоне АТО на Донбассе апробированную еще во Второй мировой американцами тактику по выдавливанию боевиков с их позиций.

Об этом бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Характерным примером является промзона в Авдеевке, а до этого была Марьинка. Какие используются тактические приемы при организации и ведении этих боевых действий? Раньше наши убегали из блиндажей, прятались в окопы, выполняя Минск-2. Теперь же, во-первых, они приобрели опыт (все-таки уже два года воюем), во-вторых, начались серьезные поставки техники (может, это техника не XXI века, однако уже восстановлена боеготовность, модернизирована техника и есть противотанковое вооружение — а если оно есть, значит, нужно научиться его применять). Поэтому сейчас применяется оборонительная тактика, чтобы не нарушать договоренностей. То есть разрешается втянуться, использовать резервы, а после этого накрыть противника и уничтожить — их технику, людей. Таким образом, принести противнику потери, нанести удары и восстановить собственные позиции. И наши уже так действуют. Это один из приемов", — рассказал военный эксперт.

"В прессе обсуждается еще один прием, который относится к периоду Второй мировой войны и американскому генералу Дугласу Макартуру — прием "прыжка лягушки". Например, Марьинка, Широкино, а сейчас промзона Авдеевки, где боевики обнаглели и используют там разное оружие, считая это возможным и допустимым. Поэтому наши войска сосредотачиваются, готовятся и делают прыжок, к примеру, в промзону Авдеевки, выбивают противника оттуда, восстанавливают и оборудуют, насколько это возможно, фортификационные сооружения и бьют их дальше. Естественно, боевикам ну никак это не может понравиться, даже стратегически, ведь Авдеевка — это пригород Донецка, где находятся мощнейшие коксохимические предприятия, которые могут влиять на металлургию Украины в целом, да и многое другое", — напомнил экс-замначальника Генерального штаба ВСУ.

"Если посмотреть с точки зрения истории (а наше население слабо знает историю нынешней войны, к сожалению, но знает более-менее историю Второй мировой), то 2014 год для Украины, как по мне, аналогичен по событиям 1941-1942 годам Второй мировой войны, и я очень надеюсь, что мы этот период пережили. А 2015 год — это приблизительно 1942-1943 годы, когда прилагается масса усилий, чтобы развить этот 1943-й год, найти свою Курскую дугу, Сталинградскую битву, при которых бы произошел перелом, и мы вышли на победный 45-й", — говорит генерал-лейтенант.

"Что касается возможности попыток боевиком захватить новые территории, то, думаю, что противник не может остановиться на тех территориях, которые уже под их контролем, по тем причинам, которые названы выше. Поэтому они будут производить разведку боем, а если будут чувствовать нашу слабину, то будут без страха и сомнения занимать новые позиции. Но если раньше мы отвечали, только чтобы себя защитить, то сейчас мы действуем более решительно, потому что больше сил, больше опыта, больше техники и вооружения, лучшее обеспечение", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о военной стратегии ВСУ "ползучее наступление", характерной особенностью которой является принуждение противника к бесплодным и кровопролитным для него контратакам. 

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АТО Донбасс боевики силовики военный эксперт Романенко прыжок лягушки
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