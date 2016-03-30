Российский корабль шпионит за украинским побережьем у Мариуполя

Спикер сектора "М" Александр Киндсфатер заявил, что возле украинского побережья у Мариуполя Донецкой области российский пограничный катер проводит радиоэлектронную разведку.

Об этом он сообщил "5 каналу".

В то же время собеседник журналистов уточнил, что судно собирает информацию о расположении украинских войск.

"Тяжелого вооружения на его борту нет. В случае приближения к нашему побережью будут применены адекватные меры противодействия", — приводит сведения спикера издание.

Напомним, ранее Александр Киндсфатер сообщал, что под Мариуполем были замечены "Грады" боевиков, из-за чего для города есть угроза. Ознакомиться с его данными можно здесь.

Фото: fleetphoto.ru, видео: 5 канал