Из-за выяснения отношений между демократами многие забывают о внешнем враге — нардеп

Из-за постоянных выяснения отношений между демократами в парламенте многие забывают, что Украина имеет внешнего врага, который тем временем продолжает реализовывать свой план по уничтожению нашего государства, заявил депутат фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Высоцкий с парламентской трибуны в среду, 30 марта.

"Последние недели и месяцы, к сожалению, были потрачены на выяснение отношений с нашими коллегами-демократами. В это время мы забываем о настоящей угрозе, которая ежедневно преследует наше государство. А планы Кремля по упразднению нашего государства как такового продолжают существовать и реализовываться", — отметил депутат.

"Обратите внимание на законопроект, внесенный Оппозиционным блоком, за авторством г-на Нимченко, который является правой рукой Медведчука. Законопроект "Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей" предусматривает создание так называемого межобластного территориального объединения "Донбасс" — вдумайтесь, со своим председателем, со своей территориальной милицией, собственным парламентом и другими так называемыми квазигосударственными признаками", — сообщил он.

По словам представителя "Народного фронта", это и есть та самая "босниезация" Украины, которую предлагает нам Кремль, и которая проводится через Медведчука и его подручных в Оппозиционном блоке. "Именно для недопущения развития этого сценария мы с коллегами создали межфракционное антиоккупационное объединение "Наступ" и сейчас ведем сбор подписей за привлечение к ответственности за антиукраинскую деятельность, планирование кампании по созданию "Новороссии", так называемую "русскую весну" г-на Медведчука", — добавил Сергей Высоцкий.

"Прошу всех, кто считает себя патриотом, кто считает, что "русская весна" должна быть остановлена, кто помнит, что у нас есть внешний враг, подписаться под этим заявлением. Давайте объединяться. Давайте вспомним, что у нас есть так называемый северный сосед — наш извечный враг, страна-агрессор и кремлевский план, который воплощается в жизнь через определенных людей в этом зале. Давайте объединяться, давайте помнить, кто является нашим реальным врагом, и бороться с ним", — призвал представитель "Народного фронта".