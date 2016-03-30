В штабе АТО назвали эпицентр боев на Донбассе

Сегодня террористы открывали огонь по позициям силовиков из разного оружия, отметили в ведомстве.
В среду, 30 марта, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 25 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что эпицентром вооруженного противостояния остается Авдеевка Донецкой области.
"Именно здесь по защитникам Украины восемь раз наемники стреляли из минометов и один раз — из ствольной артиллерии калибром 122 мм", — отметили военнослужащие.
По их данным, обстрелам также подверглись опорные пункты наших воинов в Ленинском и Опытном, а в сторону Луганского злоумышленники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.
"На Мариупольском направлении враг бил по украинским позициям близ Марьинки, Водяного и Гранитного, при этом используя гранатометы, стрелковое оружие, работали снайперы. Таким же оружием бандиты воспользовались на Луганщине", — добавили в штабе АТО.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.