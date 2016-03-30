Стало известно, когда в Украине в 2016-м пройдут призывы

Президент Петр Порошенко подписал указ (№122/2016), которым на 2016-й год определены сроки проведения очередных призывов на срочную военную службу, а также увольнения в запас.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В ведомстве уточнили, что очередные призывы пройдут 5 мая-30 июня и в октябре-ноябре.

"Из ВСУ, других законных военных формирований, Госспецслужбы транспорта в запас будут уволены военнослужащие срочной службы, которые имеют степень специалиста или магистра и отслужили установленные сроки", — отметили в пресс-службе.

Их увольнение в запас состоится в апреле-июне, а также в ноябре. "Еще документом предусмотрено увольнение в запас в октябре-декабре 2016 года других военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки", — добавили журналисты.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что призыв в армию не нужно отменять и назвал популистскими призывы об отмене набора на срочную службу и переходе на контрактную армию.