Эксперт объяснил, почему на Донбассе велика вероятность возобновления боев

На востоке Украины велика вероятность возобновления боев, поскольку Российская Федерация будет делать все, чтобы увеличить силовое давление на нашу страну.

Об этом в комментарии "Главреду" сообщил генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генштаба ВСУ, бывший первый замминистра обороны Анатолий Лопата.

В то же время он уточнил, что у украинского государства очень сложные перспективы взаимоотношений с Россией, и это надолго.

"РФ не достигла ни одной цели. Ни аннексией Крыма (он был и остается непризнанной территорией РФ..., Крым по-прежнему остается за Украиной), ни войной на востоке Украины — не выполнена ни одна задача России в Донецкой и Луганской областях", — отметил аналитик.

По его словам, у властей соседней страны "остаются проблемы с коммуникацией: как обеспечить деятельность Крыма, как обеспечить крымчан электроэнергией, водой, теплом — всем тем, что у них было до аннексии".

"России необходимо каким-то образом давить на Украину, чтобы получить сухопутный проход на полуостров. И она будет это выбивать у нашего правительства и президента. Более того, это же будет делать и Запад", — считает собеседник издания.

Напомним, ранее Анатолий Лопата заявил, что Российская Федерация не имеет исторического прошлого без украинского государства. Ознакомиться с его мнением можно здесь.