Порошенко в США: Украина платит высокую цену в войне с Россией, санкции нужно продолжить

Для успеха украинского государства критической является поддержка международных партнеров в достижении мира, и Запад не может сдаться в вопросе Украины, а санкции против России должны продолжиться.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "Борьба Украины за свободу продолжается" в Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.

"Война России против Украины доказала, что слабость провоцирует агрессию, в то время как сильная страна может сдержать агрессора. Поэтому очень важно, что наши партнеры помогают нам стать сильными во всех отношениях — политическом, экономическом и военном", — сказал президент

Глава государства также отметил, что Украина платит слишком высокую цену в войне с Россией — много погибших, вынужденных переселенцев, 7% территории оккупированы и около 20% экономики захвачено или уничтожено. Президент подчеркнул, что Россия не выполняет Минские договоренности, продолжая отправлять войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину.

"Россия продолжает использовать эскалацию каждый раз, когда хочет добиться лучшего сценария. Она продолжает поддерживать боевиков на Донбассе, потому что хочет иметь постоянные рычаги влияния на Украину", — отметил Порошенко

Президент акцентировал внимание на том, что Россия также использует людей для торговли — в вопросе освобождения пленных и украинцев, незаконно содержащихся в РФ.

Ранее Порошенко призвал гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму восстановить международное правосудие и помочь Украине в борьбе за выживание и независимое будущее.