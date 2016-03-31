Политолог о постановлении Рады о разрыве дипотношений с Россией: безграмотное и тупое

Инициатива Комитета Верховной Рады по иностранным делам о прекращении дипломатических отношений с Россией — это попытка нескольких человек попиариться.

Об этом политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Вопрос о разрыве дипломатических отношений может быть вынесен на голосование в сессионном зале, хотя для этого он еще должен быть включен в повестку дня. Вероятность включения его в повестку, на мой взгляд, мизерная. Вряд ли это голосование когда-либо произойдет, а если оно и состоится, то по нему можно прогнозировать отрицательный результат. Плюс в данном случае решение Верховной Рады тоже может быть только рекомендационным, ведь это выходит за рамки компетенции ВРУ", — напомнил экс-нардеп.

По его мнению, это совершенно типичный политический документ, который не является правовым и не может повлечь никаких юридических последствий, потому что такие решения принимает не Рада: "Как рекомендационный документ, это постановление можно принять, но оно безграмотное. В дипломатическом плане оно даже не никчемное — оно тупое".

"Дипломатические отношения — это целый ряд международно-правовых взаимосвязей. Это признание одной страны другой; это признание неприкосновенности ее границ и суверенитета. Это — самый высший уровень. Следующий уровень дипломатических отношений — это отношения в виде обмена дипломатами, посольствами и послами. Третий уровень дипотношений — отношения на уровне консульств. И еще один уровень — взаимное участие в переговорных процессах и миссиях, где одна страна признает другую страну и поддерживает с ней контакты", — говорит эксперт.

"Что хочет расторгнуть автор законопроекта Оксана Корчинская? Я так понимаю, она имела в виду, что нужно забрать из России украинское посольство и выслать из Украины российское посольство. Разрывая дипломатические отношения, тем более, таким топорным способом, мы открываем для России очень хорошую возможность: этим отменяются любые взаимные обязательства по суверенитету, в итоге, то, что сейчас делается Россией в закрытой форме против Украины, будет делаться открыто", — считает Чорновил.

Коснувшись темы отзыва дипломатических представительств, политолог напомнил: "Есть совершенно другой способ продемонстрировать свое нехорошее отношение к другому государству: снижение уровня дипломатического представительства, когда из государства, с которым не хотят иметь серьезных отношений, отзывается посол. Тогда представительство содержит очень ограниченный по количеству корпус дипломатов, где самым высшим представителем является временно поверенный. Украина это уже сделала. Что можно сделать большее? Даже не знаю. Больше после этого — официальное объявление войны".

"Просто прекращение дипотношений автоматически значит выведение консульских пунктов. Сложно представить в контексте дел Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко, что в России не будет наших представительств. Только они имеют право от имени Украины официально обращаться в государственные органы России по тем или иным вопросам, делать запросы, чего-то требовать", — говорит Чорновил.

"Нужно понимать, что разрыв дипотношений, в первую очередь, станет ударом по гражданам Украины в РФ. Плюс это автоматически повлечет за собой то, чего хотят некоторые провокаторы, — полную отмену Минских договоренностей. Это даст возможность России сказать, что между Украиной и Россией теперь совершенно иной международно-правовой статус, так что какие могут быть договоренности, переходим на новый этап и начинаем все с нуля. Можно начать все с нуля, но согласны ли мы еще на несколько тысяч жертв? А они будут в таком случае", — считает эксперт.

"Односторонний разрыв дипотношений приравнивается к casus belli, а это — предпосылка для начала войны. Вторая сторона, как правило, использует такой фактор для начала боевых действий", — посетовал политаналитик.

"Этот законопроект, конечно же, принят не будет. На нем просто попиарится несколько человек", — подытожил он.

Напомним, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", что разрыв дипотношений с РФ — это безальтернативный шаг для Украины.