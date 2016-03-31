Украинские дипломаты опровергли слова французского сенатора о лагере ИГИЛ в Украине

Заявление французского сенатора Натали Гуле о наличии в Украине лагеря боевиков ИГИЛ является ее фантазией и попыткой раздуть сенсацию из ничего.

Об этом говорится в официальном заявление посольства Украины во Франции на его странице в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены "сенсационным" заявлением сенатора Натали Гуле, которую пригласили для участия в программе "Агора" на радиостанции France Inter в воскресенье, 27 марта. Ее утверждение о существовании тренировочного лагеря ИГИЛ "внутри Украины" не имеет ничего общего с реальностью", — говорится в заявлении посольства.

Украинские дипломаты подчеркнули, что подобное заявление Гуле особенно неуместно, когда "французы, бельгийцы, украинцы и граждане других стран по всему миру становятся жертвами терактов и объединяются в борьбе с терроризмом".

Напомним, в ноябре 2015 года в Сети появилось фейковое пропагандистское видео от имени ИГИЛ, в котором террористы в числе врагов называют и Украину. Исламистские боевики включили нашу страну в список из 60 стран, которые, по их мнению, входят в состав международной антитеррористической коалиции, хотя на само деле это не так.

Также напомним, что на стороне "Исламского государства", действующего преимущественно на территории Сирии и Ирака воюют более 5 тысяч россиян и граждан из стран Центральной Азии. По словам первого зама директора ФСБ Сергея Смирнова, чуть менее половины из них — 2400 человек — граждане РФ.