Порошенко ответил на критику западных СМИ: назвал элементом "гибридной войны"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что критика американских СМИ о коррупции в украинской политике является "элементом гибридной войны".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Вашингтоне. Видеозапись выступления Порошенко размещена в Youtube.

"Мне известна эта статья. Я четко хотел бы прокомментировать, что на сегодняшний день против Украины ведется гибридная война. В том числе через механизмы распространения информации, дискредитирующей украинское государство", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о критическом по отношению к Украине материале американской New York Times, в котором отмечалось, что МВФ не будет бросать деньги лопатой в коррумпированное болото Украины.

Видео: Zharienov Yaroslav.