Порошенко рассказал, когда Украина должна получить нового премьера

Президент ожидает, что соответствующий вопрос будет решен на следующей пленарной неделе Рады.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна получить нового премьер-министра на следующей пленарной неделе (12-15 апреля) Верховной Рады.
Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, пишет РБК-Украина.
В то же время политик уточнил, что тогда же будет определена программа действий Кабмина.
"В первую парламентскую неделю работы страна должна получить нового прем'єра, новую коалицию", — отметил глава государства.
Также Порошенко сказал, что Конституция дает ему 30 дней для того, чтобы отреагировать на отсутствие парламентской коалиции. "Подчеркиваю, что у парламента 30 дней нет, и не собираюсь их давать. В первый день я жду, что это решение будет принято", — добавил он.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы нынешнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана стать премьером, и насколько эффективным он будет на этой должности.
Фото: twitter.com/poroshenko