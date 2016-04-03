Порошенко рассказал, когда Украина должна получить нового премьера

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна получить нового премьер-министра на следующей пленарной неделе (12-15 апреля) Верховной Рады.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, пишет РБК-Украина.

В то же время политик уточнил, что тогда же будет определена программа действий Кабмина.

"В первую парламентскую неделю работы страна должна получить нового прем'єра, новую коалицию", — отметил глава государства.

Также Порошенко сказал, что Конституция дает ему 30 дней для того, чтобы отреагировать на отсутствие парламентской коалиции. "Подчеркиваю, что у парламента 30 дней нет, и не собираюсь их давать. В первый день я жду, что это решение будет принято", — добавил он.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы нынешнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана стать премьером, и насколько эффективным он будет на этой должности.

Фото: twitter.com/poroshenko