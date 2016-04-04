Неадекватный кремлевский мечтатель: Турчинов ответил на скандальное заявление Медведева

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев является "неадекватным кремлевским мечтателем".

Об этом он сказал, комментируя заявление Медведева о том, что "в Украине нет государства", сообщает пресс-служба СНБО.

"Украина — это государство, которое остановило продвижение российского агрессора на запад. Украина — это государство, которое своим существованием ставит крест на возрождении и реванше советской империи зла.

Хочу напомнить этим неадекватным кремлевским мечтателям, что у украинцев было государство со столицей в Киеве еще задолго до возникновения Московского улуса Золотой Орды. Украина будет существовать и после того, как злоба, агрессия и внутренние противоречия, которые всегда присущи тоталитарным режимам, разорвут на куски остаток советской империи, что носит название Russia (Раша)", — заявил Турчинов.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему Украина "бесит" Медведева.