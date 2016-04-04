Преступления России на Донбассе: в Польше объяснили, почему надо продолжить санкции против РФ

Западные санкции против России должны быть продолжены до завершения российской агрессии на Донбассе и прекращения оккупации Крыма.

Об этом заявила депутат Сейма, заместитель председателя комиссии нижней палаты польского парламента по иностранным делам Малгожата Госевская, передает "Укринформ".

"Мы (Польша — ред.) считаем, что пока Россия не уйдет с Донбасса и не завершит оккупацию Крыма, то мы не можем говорить о нормальных отношениях с этой страной и, прежде всего, нет оснований говорить о снятии санкций. Наша позиция заключается в том, чтобы убедить в этом другие страны, особенно те, с которыми больше всего считаются в ЕС", — отметила Госевская.

Она заявила, что доклад о преступлениях России на Донбассе, которая во вторник будет представлена в Европарламенте, и которую в конце апреля планируют передать в Гаагу, является "очень важным аргументом" и свидетельством чудовищных военных преступлений, совершенных Россией на Донбассе.

"В документе мы подчеркиваем, что это не какие-то дикие, неуправляемые банды, которые скачут по Донбассу, просто какие-то сепаратисты... В этом отчете мы показываем, что главным виновником существующего положения вещей является Россия, а лицами, которые непосредственно отвечают за военные преступления, есть представители России. Это мы показываем благодаря свидетельствам жертв", — рассказала депутат.

Она подчеркнула, что чем шире международное сообщество будет знать о фактах из этого доклада, тем сложнее будет политикам закрывать глаза на преступления РФ в Украине.

Напомним, ранее Польше рассказали, когда в Гааге представят доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе.