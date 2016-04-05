Украинские воины, открыв ответный огонь, заставили диверсантов отступить под Гранитным

В зоне проведения АТО на Донбассе резко возросла активность боевиков. За минувшие сутки они обстреляли позиции ВСУ 61 раз, что в два раза больше чем сутками ранее. На Мариупольском направлении враг попытался взять штурмом одну из позиций сил АТО, но получил достойный ответ наших бойцов и отступил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Используя минометы различных калибров, российские наемники били по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения", — говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении враг 4 раз бил по защитникам Авдеевки, 3 раза в направлении Новогородского и два по Зайцево. Противник использует разные виды оружия одновременно: "минометы, пулеметы крупного калибра, гранатометы, работу снайперов.

Боевики наращивают усилия и на Мариупольском направлении, применяя оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, обстрелам из минометов калибра 120мм подверглись украинские позиции около Талаковки, а из миномета калибра 82-мм около Широкино.

Кроме того, на этом же направлении, в районе Гранитного, боевики предприняли попытку взять штурмом одну из позиций сил АТО. В ответ бойцы открыли огонь из пулеметов и стрелкового оружия, заставив диверсионно-разведывательную группу отступить.

В Луганской обл. минометы врага били по украинским позициям около Новозвановки, говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.

видео: Військове телебачення України