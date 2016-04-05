Приговор Савченко вступил в силу — обжалования не будет, решила идти до конца

Приговор украинской летчице и народному депутату Надеждe Савченко, которая незаконно осуждена в России на 22 года тюремного заключения, вступил в силу.

Об этом сказал адвокат украинской летчицы Марк Фейгин, пишет Интерфакс.

"Согласно указанию нашей подзащитной, мы не обжаловали приговор. Таким образом, в полночь он вступил в законную силу и должен быть приведен в исполнение", — сказал он.

По его словам, Савченко считает невозможным добиться справедливости в судах РФ, поэтому не видит смысла в подаче апелляции и "решила идти до конца".

"По ее словам, суд - это только исполнитель воли Кремля, и какой смысл пытаться что-то изменить, понимая, по опыту общения с российским правосудием, что ничего не докажешь, и унижаться дальше?" — отметил адвокат.

"Кончится все одним из двух: либо ее будут принудительно поить, либо в конце концов решится вопрос с ее обменом", — сказал адвокат.

Ранее адвокат отмечал, что с 6 апреля Савченко начнет сухую голодовку. В настоящее время "Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду".

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