Порошенко прибыл с официальным визитом в Японию: опубликованы фото

С 5 по 7 апреля Президент Украины Петр Порошенко будет находиться с официальным визитом в Японии, по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, другими высокопоставленными чиновниками, а также представителями японского бизнеса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что во время встреч планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки дня в контексте председательства Японии в Большой семерке.

Напомним, Япония выделила Украине долгосрочный кредит на 331 млн долларов, который пойдет на развитие бизнеса и улучшение инвестклимата.