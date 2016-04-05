Порошенко прибыл с официальным визитом в Японию: опубликованы фото

Президент будет находиться в Японии по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины.
"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, другими высокопоставленными чиновниками, а также представителями японского бизнеса", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что во время встреч планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки дня в контексте председательства Японии в Большой семерке.
Напомним, Япония выделила Украине долгосрочный кредит на 331 млн долларов, который пойдет на развитие бизнеса и улучшение инвестклимата.