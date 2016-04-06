Порошенко обещает мир на Донбассе даже непопулярными для Украины шагами

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир на Донбассе будет обеспечен, даже если некоторые шаги не популярны в нашем обществе.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Японском национальном пресс-клубе, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Более чем 1,5 года назад я предложил общий план действий. Он был базой для Минских договоренностей, это и название "минские договоренности" было предложено именно мной и они остаются единственным инструментом, который мы будем воплощать. Мы обеспечим мир на Донбассе, даже если некоторые шаги не популярны в украинском обществе", — заявил он.

По его словам, за время конфликта на Донбассе пострадали 21 тыс. человек.

"Для моего народа — это второй год борьбы против брутальной российской агрессии… Много было убито, 21 тыс. украинцев ранены. 1 млн 750 тыс. оказались внутренне перемещенными лицами. Это только за то, что мы хотим быть свободными, демократическими европейцами", — сказал он.

Ранее в ООН сообщали о том, что жертвами конфликта на Донбассе стали 30 346 человек: более девяти тысяч были убиты и более 21 тысячи — ранены. В моргах Украины — около тысячи неопознанных тел.

Видео: 112 Украина