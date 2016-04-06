Джемилев пригрозил оккупантам в Крыму "батальоном смертников"

В Херсонской области на административной границе с аннексированным РФ Крымом идет процесс создания батальона крымских татар, который в случае кровавых действий оккупантов может помочь своим соотечественника.

Об этом нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет Крым.Реалии.

В то же время он уточнил, что члены формирования называют себя "батальоном смертников".

"Мы формируем свое вооруженное подразделение... Основной задачей этого батальона, конечно, не будет вооруженное сопротивление. Они, во-первых, будут охранять границу", — отметил политик.

По его словам, возможно, что если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи, он будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это его членам не стоило. "Поэтому они называют себя "батальоном смертников", — объяснил Джемилев.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.