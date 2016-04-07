В ГПУ рассказали, как намерены вернуть экс-нардепа Лозинского обратно в колонию

На следующей неделе Генеральная прокуратура Украины подаст кассацию на решение Апелляционного суда Киевской области, согласно которому экс-народный депутат Виктор Лозинский, осужденный за убийство, вышел на свободу.

Об этом заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко, передает "РБК-Украина".

"Сегодня на оперативных совещаниях мы все-таки приняли решение о подготовке кассации", — заявил Куценко.

Он сообщил, что на следующей неделе суд пообещал предоставить полный текст решения по Лозинскому.

"Это предварительное решение", — подчеркнул прокурор.

"К нему действительно применен "закон Савченко", когда он отбыл 2/3 наказания, к нему может быть применена эта норма. Но мы не согласны так, как человек не осознал свою вину. Он действительно находился в колонии, он признан виновным. Но он свою вину не признал, а значит и не осознал", — сказал Куценко

Также Куценко добавил, что данные пенитенциарной службы о том, что Лозинский принимал участие в исправительных работах, не являются основанием для прекращения отбывания наказания.

Напомним, 6 арпеля бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский вышел на свободу.