Минюст России поручил подготовить документы для передачи Сенцова Украине

Министерство юстиции России поручило Федеральной службе исполнения наказаний подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, среди которых и режиссер Олег Сенцов, для отбывания наказания в Украине.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства, передает РБК.

В сообщении отмечается, что окончательное решение по судьбе Сенцова, а также Александра Кольченко, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, о которых также идет речь в запросе Киева, будут принимать федеральные суды РФ.

Обращение от украинской стороны минюсту России поступило 10 марта. В связи с этим ФСИН было поручено подготовить необходимые документы для решения вопроса передачи осужденных, а также проверить наличие или отсутствие оснований, препятствующих этой передаче.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины начало переговоры о возвращении в Украину четырех украинских политзаключенных из РФ — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.