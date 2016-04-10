Эксперт объяснил, почему Путин провел над Украиной огромный политический эксперимент

Президент РФ Владимир Путин поставил себе целью жестко, в том числе и путем продолжения вооруженной агрессии на Донбассе, добиваться смены прозападных властей Украины.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Все зависит от того, как мы толкуем цели Путина. Что это было? Это была месть за приход прозападных кругов к власти в Киеве? Попытка воспользоваться внутренними проблемами для аннексии Крыма? Или попытка окончательного отвлечения Украины от ассоциации с ЕС и отрыв от вхождения в западные структуры?", — говорит политический эксперт.

"Промежуточные результаты на сегодняшний день следующие. Крым захвачен, аннексирован. На Донбассе установлен режим сепаратистов, при этом (советник Путина и фактический куратор проекта "Новороссия" Владислав) Сурков говорит, что Захарченко и Плотницкий будут пребывать на должностях (соответственно — главарей ДНР и ЛНР) до конца их полномочий в 2018-2019 годах. Украина ослаблена политически и финансово. Против Украины введены экономические санкции со стороны России. Ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС сначала отложена, а потом заблокирована", — перечисляет политолог.

"Вывод: над Украиной проведен огромный политический и экономический эксперимент в виде наказания за попытку вступить в политическую ассоциацию с ЕС и переориентироваться на европейский рынок. В то же время в Киеве у власти пребывают прозападные круги, которые пытаются продолжать этот курс", — говорит директор Института политанализа.

"Прогноз: жесткая политика Путина против Украины будет продолжаться до смены власти в Киеве или до существенного ослабления политических и экономических позиций РФ. Путь в виде поисков взаимопонимания и нормализации двусторонних украинского-российских отношений пока не просматривается", — уверен Сергей Толстов.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что может стать катастрофической ошибкой Путина.