Яценюк заявил, что уходит в отставку с поста премьера

В воскресенье, 10 апреля, Арсений Яценюк заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра украинского государства.

Об этом он сообщил в эфире программы "10 минут с премьер-министром", пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что 12 апреля на рассмотрение Верховной Рады будет внесено соответствующее представление.

"Мое решение продиктовано несколькими причинами: политический кризис в государстве развязан искусственно, желание изменить одно лицо ослепило политиков и парализовало их волю к реальным переменам в стране", — отметил глава Кабмина.

По его словам, "процесс смены правительства превратился в бездумный бег на месте, авторы кризиса стали заложниками обстоятельств, сделали заложниками всех нас: правительство, общество, государство".

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы нынешнего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана стать премьером, и насколько эффективным он будет на этой должности.

Видео: Арсеній Яценюк