Штаб АТО обвинил боевиков Донбасса: пытались выбить силовиков с позиций

В воскресенье, 10 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 28 раз нарушали "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы пытались выбить наших бойцов с занимаемых позиций.

"Открывали огонь из минометов в районе Троицкого, несколько раз использовали пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие вблизи Опытного, Марьинки, Широкино, Луганского", — отметили военнослужащие.

По их данным, недалеко от Станицы Луганской злоумышленники четыре раза использовали стрелковое оружие, а в направлении Марьинки украинской армией были разоблачены позиции снайперов.

Кроме того, в Авдеевке бойцов враг атаковал из 82-мм минометов. "Обстрелы по нашим укреплениям в районах Луганского, Зайцево, Песков, Гранитного и Опытного из оружия меньшего калибра продолжались в течение всего дня", — добавили в штабе.

"Вместе с прицельными обстрелами противник применяет тактику беспокоящего огня. Такая практика наблюдалась в окрестностях Авдеевки, Опытного и Зайцево", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.