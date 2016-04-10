Порошенко видит Гройсмана новым премьером и ждет коалицию в ближайшие дни

Президент Петр Порошенко надеется, что новым украинским премьером станет нынешний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает УНИАН.

"Я уже отметил не один раз, что я буду работать с любым премьер-министром", — сказал президент.

"Если коалиция способна сама сформировать, пожалуйста, формируйте – я буду работать с любым премьер-министром, в том числе с Владимиром Гройсманом", — отметил он, добавив, что также было предложение назначить технократическое правительство во главе с действующим министром финансов Натальей Яресько.

"К сожалению, тогда состоялись дискуссии, большинство фракций, которые декларировали свое проевропейское направление, отказались войти в коалицию и поддержать кандидатуру Яресько, то шансов на технократическое правительство почти не осталось, но уверен в том, что во вторник мы должны иметь коалицию, и я должен иметь внесенную кандидатуру премьер-министра", — отметил Порошенко.

"Я ожидаю, что это будет Гройсман, но я буду работать с любым премьер-министром", — подчеркнул президент.

Кроме того Порошенко ожидает, что новая коалиция в Раде будет создана во вторник, 12 апреля.

"Я ожидаю, что не позже следующей недели, желательно во вторник, мы услышим из парламента добрую весть, что создана коалиция", — сказал президент и добавил, что "если нет, то я не исключаю, что народу Украины и мне как президенту придется, как в конклаве, закрыть помещение, и мы будем ждать не черный, а белый дым из Верховной Рады, они должны создать коалицию".

"Те ответственные депутаты, я надеюсь, что их будет большинство в парламенте, это должно быть больше 226, что они обеспечат создание коалиции, (это должен быть вторник), они внесут мне кандидатуру премьер-министра", — добавил президент.

Напомним, сегодня глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что уходит в отставку.

видео: old.tsn.ua